Alunos da rede municipal de Aparecida voltam às aulas nesta quinta

Os alunos da rede municipal de educação de Aparecida de Goiânia iniciam as aulas deste 1º semestre de 2023 nesta quinta-feira, 19. O ano letivo começa com mais de 55 mil alunos matriculados em 56 escolas de tempo parcial, 5 escolas de período integral, 33 Cmeis e 29 entidades conveniadas. A Secretaria Municipal de Educação (SME) fará a abertura oficial do ano letivo na Escola Municipal Serra das Areias, na Vila Delfiori, a partir das 7h30.

As equipes pedagógicas das unidades escolares já trabalham desde segunda-feira (16) com o planejamento pedagógico para iniciar as aulas deste ano. Assim como em 2022, o foco de atuação principal será a recomposição da aprendizagem dos alunos, principalmente na alfabetização e no ensino de matemática, que foram muito impactados pela pandemia de Covid-19.

“A orientação é para que todas as escolas possam aumentar os índices de aprendizagem de nossas crianças, pois sabemos que elas foram as maiores prejudicadas com o isolamento e vamos continuar trabalhando para melhorar a qualidade do ensino”, comenta o secretário de Educação, professor Divino Gustavo.

Ele também fará a entrega das obras na Escola Municipal Serra das Areias, onde os profissionais trabalharam entre fevereiro e novembro de 2022 fazendo melhorias na unidade. Para realizar a reforma foi investido cerca de R$ 1,8 milhão do Tesouro Municipal, aportado em mais uma ação do Programa Cuidar de Nossa Escola é Dever de Todos.

Essa unidade educacional atende atualmente cerca de 500 alunos, que estão matriculados nas turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Eles integram a comunidade quilombola do município.

Entre os destaques da reforma está a reestruturação dos pavilhões onde funcionam as salas de aula e a administração escolar. A escola recebeu também um novo reservatório de água e adequações para atender às normas da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros, além dos serviços de pintura geral.

Nos pavilhões, as salas de aulas receberam revisão elétrica, incluindo a instalação de novas luminárias, interruptores e tomadas. Itens danificados como forros de PVC, janelas, vidros, portas e esquadrias foram recuperados ou substituídos.

A Prefeitura de Aparecida também ampliou a altura do muro, construiu calçamento na área externa e instalou uma nova abertura para entrada e saída de alunos. As intervenções melhoram o acesso e dão mais segurança aos alunos e servidores.