Alunos da rede municipal podem se vacinar contra Covid e Influenza na escola

A parceria entre as Secretarias de Educação e Saúde, da Prefeitura de Anápolis, tem levado a vacinação para os estudantes da rede municipal. A estratégia iniciada para imunizar as crianças contra a Covid também está sendo aplicada para a vacinação contra a Influenza.

“A adesão da comunidade escolar a essa estratégia foi bem positiva e acrescentamos a vacina contra a gripe. Uma forma prática de proteger nossas crianças e familiares”, explica a coordenadora de Imunização, Mirlene Garcia.

E apesar de a vacinação ser direcionada aos alunos, também é disponibilizada aos profissionais da escola, familiares e comunidade que tenha interesse em se proteger, facilitando o acesso das pessoas e criando alternativas para a imunização. Mirlene Garcia destaca que os alunos devem ter autorização dos pais e, assim como os demais, o cartão de vacina em mãos.

A vacina contra a gripe está disponível para pessoas de todas as idades e da Covid-19, para crianças acima de seis meses, adolescentes e adultos, conforme o intervalo prescrito no cartão.