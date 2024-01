Amanda Partata pesquisou formas e identificações de veneno, diz PC

A advogada Amanda Partata, indiciada por matar o ex-sogro e a mãe dele e também por tentar matar o tio e o avô do ex, pesquisou na internet formas e identificações de um veneno ser descoberto após ser administrado no corpo humano. De acordo com a Polícia Civil, no dia do crime ela pesquisou por “qual exame de sangue detecta” o veneno e, um dia antes, ela buscou por “tem como descobrir envenenamento” e ainda se a substância que ela usou nos potes de bolo apresentava gosto característico que pudesse impedir a ingestão dos alimentos.

As pesquisas incluíram “análise de material biológico”, “intoxicação alimentar mata” e “hepatomegalia”. Conforme o documento obtido pelo g1,a investigação concluiu que ela premeditou e estudou para praticar o crime.

Relembre o crime

O envenenamento aconteceu no dia 17 de dezembro, quando Amanda foi até a casa da família do ex-namorado levando um café da manhã. O tio do ex-namorado dela, de 60 anos, afirmou que recusou o bolo porque perderia o apetite para o almoço. Já o avô, de 82 anos, prestou depoimento à Polícia Civil (PC) dez dias após o crime, em 27 de dezembro, e disse que não comeu o bolo por ter diabetes. No entanto, o ex-sogro de Amanda, Leonardo, e a mãe dele, Luzia, comeram os bolos que estavam envenenados e morreram.