Analista financeiro é condenado por desviar dinheiro de empresa

Charlieston Marques Santana foi condenado a mais de oito anos de prisão em regime fechado após fazer mais de 130 transferências e desviar cerca de R$ 180 mil da empresa em que trabalhava, localizada no Jardim Goiás.

De acordo com a investigação, o analista financeiro trabalhou no local por três anos, e tinha acesso as senhas bancárias da empresa e realizou as transferências para a própria conta e também para a da mãe. Ele chegou a fazer, inclusive, pagamento de boletos da mensalidade da universidade onde ele cursava Ciências Econômicas.

A empresa descobriu o rombo depois do desligamento de Charlieston. A denúncia foi recebida pelo Ministério Público em abril de 2020, mas a sentença foi assinada no último dia 16 de agosto.

Durante o interrogatório, o homem disse que a mãe não sabia o que ele estava fazendo e que deixou um lançamento pendente na conta da empresa de forma proposital para que descobrissem o ocorrido, porque já estava se sentindo sufocado com o fato.