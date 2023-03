Anápolis investe R$ 28 milhões em livros didáticos personalizados

Somente em 2023 já foram investidos mais de R$ 28 milhões na aquisição de materiais escolares, mochilas, meias, tênis, uniformes completos e livros didáticos personalizados para todos os 37 mil estudantes. Na quarta-feira, 8, a Prefeitura de Anápolis realizou no Parque São Conrado, região Leste, a primeira entrega do Kit Educação para os estudantes da educação infantil do CMEI Professora Cinthya Rodrigues Costa dos Santos.

As entregas dos kits continuam em toda a rede municipal, e nesta quinta-feira, 9, aconteceu mais uma solenidade de entrega na Escola Municipal Lindolfo Pereira da Silva, na Vila Harmonia. A unidade atende 260 estudantes, tanto da Educação Infantil quanto da primeira fase do Ensino Fundamental.

“É uma alegria muito grande saber que a Secretaria de Educação está trabalhando pelos nossos estudantes, entregando livros didáticos personalizados pela primeira vez para todos. Isso vai surtir efeito já este ano, mas sobretudo nos próximos anos, quando esses alunos estiverem no ensino médio, na faculdade. Estamos unificando o ensino em Anápolis e trabalhando cada vez mais por nossa educação, já considerada a melhor do Estado de Goiás. Estou muito feliz, pois cuidar das pessoas é realmente a missão desta gestão”, comentou o prefeito Roberto Naves.

Além disso, os estudantes também já estão recebendo materiais escolares específicos de acordo com a necessidade da série em que estão matriculados, além de estojo, mochila, squeeze (garrafa para água), 2 camisetas e 2 bermudas para meninos; 2 camisetas e 2 shorts saia para as meninas; 1 agasalho; 1 camiseta de manga longa para os anos finais; 2 pares de meia e 1 par de tênis. Os benefícios não se restringem aos estudantes. Os mais de dois mil professores da rede também receberão o kit do professor, com apagador, caderno, canetas, lápis, pincéis para quadro branco, estojo e uma pasta.

“Pela primeira vez os professores estão recebendo um material exclusivo, uma ferramenta importante e fundamental para o processo de ensino aprendizagem dos estudantes. Além de todos os avanços para esta categoria, seja nos cursos de formação, nas melhorias das condições de trabalho e também no reajuste salarial, esta é também uma maneira de reconhecer a importância desses atores na educação pública”, salientou o secretário municipal de Educação, Alex Martins. Junto dele, também participou a secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Eerizania Freitas, que esteve à frente da pasta da Educação e contribuiu, durante sua gestão, no ano passado, para que ocorresse a entrega dos kits deste ano.

Reforma

Durante a solenidade de entrega, o prefeito anunciou todas as benfeitorias realizadas no CMEI Cinthya Rodrigues Costa dos Santos, que passou recentemente por uma grande reforma. Um investimento de mais de R$ 2 milhões, que contemplou a revitalização geral da unidade, com serviços de drenagem do terreno, com a construção de galerias pluviais para escoamento de água, substituição de toda a parte elétrica, troca de todas as portas, revitalização do telhado e nova pintura.