Ancelotti convoca Seleção Brasileira com novidades para amistosos contra Senegal e Tunísia

O técnico Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (3), a nova lista de convocados da Seleção Brasileira. O grupo disputará dois amistosos na Europa, contra Senegal e Tunísia, em novembro. Esses serão os últimos jogos de 2025 antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

Entre as novidades estão Vitor Roque, do Palmeiras, e Luciano Juba, do Bahia. O volante Fabinho, do Al-Ittihad, também aparece pela primeira vez na lista. A equipe combina jovens promessas e jogadores experientes, como Casemiro, Marquinhos e Vini Jr.

O Brasil enfrentará Senegal no dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres. Três dias depois, encara a Tunísia, em Lille, na França. Após esses confrontos, a Seleção voltará a campo apenas em março, provavelmente contra França e Croácia, em sua reta final de preparação.

Convocação completa e preparação para o Mundial

Os goleiros convocados são Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians). Na defesa, aparecem nomes como Alex Sandro e Danilo (Flamengo), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Fabrício Bruno (Cruzeiro). O setor de meio-campo conta com Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Paquetá (West Ham) e o estreante Fabinho (Al-Ittihad).

Da mesma forma, sem grandes surpresas, o ataque ficou composto por Rodrygo, Vini Jr e Richarlison seguem como principais referências ofensivas. O técnico também apostou em jovens como Estevão e João Pedro, ambos do Chelsea, além de Vitor Roque, que ganha nova oportunidade com a amarelinha.

Além disso, ataque segue forte, com Rodrygo, Vini Jr. e Richarlison. Ancelotti também apostou em jovens como Estevão, João Pedro e Vitor Roque, reforçando o processo de renovação da equipe.

Reincidências de uns e ausência de Neymar Jr.

Contudo, as surpresas param por aí. Apesar de ter voltado aos gramados no confronto do último sábado, 01, o bom desempenho de Neymar Jr. não foi o suficiente para trazê-lo de volta à Seleção Brasileira. O craque do Santos vive momento de muitas incertezas, ora físicas, ora no coletivo com o clube do litoral paulista. A sua ausência não surpreendeu a mídia esportiva que segue tratando o príncipe da Vila como provável carta fora do baralho de Carlo Ancelloti.

Certamente, além das novidades, a reincidência na convocação de Hugo Souza (Goleiro do Corinthians) e Fabrício Bruno (Defensor do Cruzeiro) também chamam atenção dado os ocorridos na última partida, onde ambos jogadores tiveram erros grotescos e desempenho bem abaixo do esperado.

Ainda durante a coletiva, o diretor Rodrigo Caetano explicou que a Seleção iniciará os treinos na Granja Comary, em Teresópolis. Ele destacou ainda que existe a possibilidade de o Brasil fazer um amistoso no país antes de embarcar para a Europa.

Por fim, com a equipe dos últimos confrontos do ano definidas, resta olhar a somatória de ensinamentos para compor uma estratégia para a Copa do Mundo de 2026 que será disputada em México, Canadá e Estados Unidos e marcará a primeira edição com 48 seleções. O torneio começa em 11 de junho e termina em 19 de julho, prometendo um dos Mundiais mais longos e desafiadores da história.