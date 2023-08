ANEEL realiza audiência pública para discutir aumento da energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) realiza, na próxima quinta-feira (17), uma audiência pública para discutir com a sociedade o aumento nas contas de energia elétrica devido à Revisão Tarifária Periódica, que acontece a partir de outubro.

De acordo com o empresário João Victor Araújo, presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado de Goiás (CONCEG), a revisão, que ocorre a cada quatro ou cinco anos e envolve cálculos complexos, se trata de um mecanismo estabelecido pelo órgão regulador do setor elétrico para assegurar a estabilidade financeira das concessionárias de energia que operam nos estados.

Conforme destaca João Victor, que representa a classe comercial (Fecomércio-GO/Secovi-GO) não é uma tarefa fácil mudar o que está sendo proposto, mas o CONCEG, junto com a equipe de assessoramento da UFG defenderá a redução dos índices que estão sendo propostos. “Estamos buscando, da melhor forma e com um trabalho de alto nível nessa parceria com a Escola de Engenharia da UFG, representar bem as classes consumidoras de energia em Goiás”, ressaltou João Victor.

A revisão a ser aplicada pela Equatorial Goiás já teve os cálculos apresentados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E, conforme já foi divulgado, o efeito médio para o consumidor proposto é de 6,56%, sendo que na classe de consumidores residenciais, o índice previsto é de 10,02%. Para baixa tensão, em média, 10,63% e para alta tensão, em média, -3,91 (redução).

Agenda:

Audiência Pública da ANEEL

Data: 17 de agosto

Horário: a partir das 8h30

Local: auditório Eli Alves Forte da OAB-GO, no Setor Marista, em Goiânia