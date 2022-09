Animais do Zoológico de Goiânia recebem picolés para suportar onda de calor

Goiânia registrou, nesta quarta-feira, 14, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor umidade do ar no ano, que chegou a 10%. A capital goiana também teve o menor índice, comparada às demais. Em Goiás, está em segundo lugar no ranking, atrás de Posse, que chegou a 9%.

Com objetivo de amenizar o calor e evitar mal-estar, servidores do Parque Zoológico oferecem picolés de frutas e carne aos 479 animais do local, divididos em 120 espécies.

Os veterinários fazem um cronograma de enriquecimento alimentar, que inclui picolés de carne para os animais carnívoros e de frutas para os primatas e aves. No período de seca, a quantidade de frutas e folhas é aumentada, e os picolés são complemento na alimentação dos animais.

De acordo com o presidente da Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul), Valdery Júnior, é feita a troca de água dos tanques dos animais diariamente. “Cuidamos para manter o local dos animais o mais fresco possível. Por esse motivo, foram instalados aspersores de água para ajudar a refrescar todos os ambientes”, informa.

Valdery Júnior destaca que os animais recebem variadas alimentações, como castanhas e mel, frutas batidas ou em pedaços. “Diversificamos a alimentação para que seja rica em nutrientes que eles precisam. Até o formato do corte das frutas é mudado, uma vez que essa medida desperta neles o interesse em se alimentar”, conta.