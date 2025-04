Anselmo Ramon marca e Goiás volta a vencer

Não foi uma grande partida do Goiás, mas o time jogou o suficiente para garantir a vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 1 a 0, gol de Anselmo Ramon, o primeiro dele com a camisa do Goiás. A jogada do gol foi toda de Pedrinho pela esquerda, passou pelos jogadores da defesa adversária e jogou na área para a conclusão do centroavante esmeraldino. Foi sua única chance de finalização no jogo, o suficiente para vencer e espantar a crise da Serrinha.

O Goiás teve maior posse de bola em boa parte do jogo, mas foi pouco criativo e mostrou dificuldades para vencer a defesa do Botafogo de Ribeirão Preto. No segundo tempo, o adversário esmeraldino melhorou, teve a posse de bola e empurrou o Goiás para a defesa. O goleiro Tadeu mais uma vez foi decisivo em campo, não permitindo que o Botafogo chegasse ao empate, como aconteceu em partidas anteriores. O resultado encerrou uma sequência de três partidas sem vitória na temporada e deixou o Goiás na 5ª colocação com 10 pontos ganhos, ao lado do Vila Nova, Coritiba e CRB.

Andrino volta a falar

Lucas Andrino, diretor de futebol do Goiás, voltou a falar com a imprensa depois da vitória em Ribeiro Preto. Afirmou que não estava conversando com o torcedor esmeraldino por determinação superior, sem dizer quem o teria proibido de falar. O dirigente prometeu acesso para a série A e disse também que a partir de agora vai falar com a imprensa depois de todas as partidas, perdendo ou ganhando. Lucas afirmou ainda que ficou tão machucado quanto os torcedores com os últimos resultados do clube e reconhece que o time precisa ser reforçado para melhorar seu desempenho na competição. E isso será feito na próxima janela. O diretor de futebol entende que os resultados negativos contra América MG, Vila Nova e Paysandu não foram insucessos, mas oportunidades perdidas. Esse não é o pensamento da torcida, da imprensa nem da diretoria. Foram resultados negativos que desgastaram muito o Goiás e que poderiam ter sido evitados, já que o Goiás sofreu gols em falhas do próprio time, em gols que aconteceram nos últimos minutos da partida.

Camisa vermelha na Seleção

Só pode ser brincadeira de alguém querendo fazer chacota da combalida seleção brasileira. O mundo do futebol foi pego de surpresa com a possiblidade da Confederação Brasileira de Futebol trocar o azul do segundo uniforme da Seleção pela cor vermelha. A novidade foi publicada pelo site Footy Headines, que, além da cor, afirmou que a peça será lançada pela Jordan, linha da Nike. Uma dúvida surgiu em meio às especulações acerca da mudança radical, o estatuto impõe regras que vão do tamanho de listras até a distribuição de cores nos uniformes. Seria um verdadeiro escândalo no futebol brasileiro, Já não basta o medíocre futebol praticado por nossa seleção nos últimos anos, só falta agora o esquadrão canarinho entrar em campo com camisas vermelhas. A CBF não confirmou a informação.

Vila com desfalques contra o Cruzeiro

Depois de enfrentar adversários fracos nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, o Vila Nova volta a campo amanhã no Mineirão para enfrentar o Cruzeiro. O colorado tem mais um desfalque confirmado para o jogo de ida em Belo Horizonte. O zagueiro Weverton estará indisponível por pertencer ao Cruzeiro. Não poderá atuar em função de cláusula contratual. Já o Uruguaio Facundo Labandeira, que ainda não havia conquistado posição de destaque no Vila Nova, agora ganha espaço como titular no ataque colorado. Labandeira fez nove partidas no campeonato goiano, mas apenas três delas como titular. Após esse período, o técnico Rafael Lacerda começou a dar mais oportunidades ao jogador uruguaio. Ao lado de Gabriel Poveda, Labandeira tem apresentado um bom futebol. O atacante disse também que sempre procurou não se preocupar com as críticas e sabia que poderia ajudar o Vila Nova. O atacante seguiu trabalhando, ganhou confiança e assumiu a titularidade.