Anvisa interdita produtos que podem ter causado reações graves

A Indústria Bio Essencialli Comércio de Cosméticos LTDA, esclarece que desde que se iniciaram as investigações em Goiânia, a pedido da marca contratante Cosmobeauty, deixou de fabricar e comercializar os produtos INDUMAX FUIDO DERMO BIOESTIMULADOR E PREENCHEDOR HORMONY FILLER-CA COSMOBEAUTY e FLUIDO COLOIDAL DERMO ULTRACONCENTRADO TONIFICANTE UP GLÚTEOS COSMOBEAUTY, bem como iniciou seu recolhimento no mercado, e ainda, disponibilizou uma equipe exclusiva para acompanhar as investigações e vítimas.