Brasil

Apagão: Brasil corre risco de ficar sem energia? Entenda!


Danilo Santana Por Danilo Santana em 08/11/2026 - 20:42

Apesar de recomendações oficiais da Defesa Civil, apagão é tido como mero boato no Brasil

Uma suposta previsão de apagão mundial em 17 de novembro de 2026, atribuída à série Os Simpsons, ganhou repercussão nas redes sociais brasileiras nos últimos dias. As publicações relacionam o boato a uma recomendação recente da Defesa Civil Nacional para que as famílias mantenham em casa um kit de emergência com suprimentos suficientes para até 72 horas.

Diante da repercussão, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) divulgou um esclarecimento no sábado (7). Segundo o governo federal, a orientação tem caráter preventivo e não está relacionada a qualquer alerta nacional ou previsão de interrupção generalizada no fornecimento de energia, água ou outros serviços públicos.

A recomendação não significa que um apagão esteja previsto para novembro, nem que a população precise formar estoques extraordinários de alimentos e água.

Foto: Reprodução
Episódio Os Simpons está por trás de boato de apagão

O apagão é um boato?

A teoria começou a circular a partir de uma associação com o episódio “It’s a Blunderful Life”, da 35ª temporada de Os Simpsons, exibido originalmente em novembro de 2023. Na história, Lisa relembra um apagão que atingiu Springfield, cidade fictícia onde se passa a animação. O episódio mostra uma interrupção no fornecimento de energia, mas não apresenta uma previsão de apagão mundial em 2026.

A data de 17 de novembro ganhou força nas publicações que circulam na internet, que passaram a relacionar a cena da série a acontecimentos reais. Entretanto, não há evidências de que a animação tenha antecipado uma interrupção global de energia.

Outro elemento associado à teoria é um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência dos Estados Unidos, programado para 17 de novembro de 2026. A atividade, organizada por autoridades norte-americanas, tem como objetivo verificar os mecanismos de comunicação de emergência por rádio e televisão. O teste não representa um desligamento da rede elétrica ou da internet.

Por que a Defesa Civil recomendou um kit de emergência?

A recomendação da Defesa Civil Nacional é que as famílias tenham em casa suprimentos básicos para enfrentar situações de emergência durante até 72 horas. A orientação faz parte das ações permanentes de prevenção e preparação para desastres, como enchentes, tempestades, deslizamentos e interrupções temporárias de serviços essenciais.

Entre os itens recomendados estão:

  • Água potável;
  • Alimentos não perecíveis;
  • Medicamentos de uso contínuo;
  • Documentos pessoais;
  • Lanternas e pilhas;
  • Materiais de higiene;
  • Itens de primeiros socorros.

A quantidade de suprimentos deve considerar o número de pessoas da residência e as necessidades específicas de cada família. O objetivo é garantir condições básicas de sobrevivência e autonomia durante os primeiros dias de uma emergência, especialmente em situações nas quais o atendimento das equipes de proteção e socorro pode demorar.

Governo afirma que orientação não indica risco iminente

Em nota publicada no sábado (7), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional afirmou que a recomendação não representa um alerta extraordinário. Segundo o órgão, orientações semelhantes já haviam sido divulgadas anteriormente, nos dias 16 e 29 de março e 3 de abril de 2026. A repetição das recomendações faz parte do trabalho de conscientização da população sobre medidas de autoproteção.

Neste domingo (8), a Defesa Civil voltou a se manifestar para evitar interpretações alarmistas. Em publicação nas redes sociais, o órgão reforçou que a preparação para emergências não deve provocar pânico.

O ministério também esclareceu que não há necessidade de comprar grandes quantidades de produtos ou formar estoques fora do habitual. A recomendação é manter apenas os itens necessários para atender às necessidades básicas da família durante uma eventual interrupção temporária de serviços.

BBC cria estúdio de emergência para agir em apagões de energia
Imagem gerada por IA apenas para fins de ilustração

BBC prepara estrutura para situações de apagão no Reino Unido

A preparação para situações de interrupção prolongada de serviços essenciais também é discutida em outros países. No Reino Unido, a BBC mantém um plano de contingência para continuar transmitindo informações à população durante um eventual apagão de grandes proporções.

A estratégia prevê uma estrutura de rádio de emergência com aproximadamente 100 funcionários e autonomia de pelo menos 72 horas. O sistema teria comunicação independente da internet, geradores abastecidos com diesel e equipes de jornalistas utilizando veículos com transmissão via satélite.

O planejamento está relacionado ao chamado cenário “Black Sky”, expressão utilizada para descrever uma situação de crise em que energia, telecomunicações e outros serviços básicos podem ser interrompidos simultaneamente. A iniciativa, porém, não representa um alerta de apagão iminente no Reino Unido. Assim como a recomendação brasileira, trata-se de uma medida de preparação para situações excepcionais

Danilo Santana

Jornalista e produtor audiovisual baseado em São Paulo. Escreve sobre cultura e esporte.

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