Uma suposta previsão de apagão mundial em 17 de novembro de 2026, atribuída à série Os Simpsons, ganhou repercussão nas redes sociais brasileiras nos últimos dias. Diante da repercussão, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) divulgou um esclarecimento no sábado (7). Segundo o governo federal, a orientação tem caráter preventivo e não está relacionada a qualquer alerta nacional ou previsão de interrupção generalizada no fornecimento de energia, água ou outros serviços públicos.

Uma queda assim prolongada de energia elétrica pode comprometer serviços essenciais e alterar a rotina de milhões de pessoas. Sem eletricidade, geladeiras deixam de funcionar, celulares perdem a bateria e sistemas de abastecimento de água e transporte podem enfrentar dificuldades. Em situações mais graves, o atendimento de saúde e o funcionamento do comércio também podem ser afetados.

Para reduzir os impactos, a Defesa Civil Nacional recomenda que as famílias mantenham um kit de emergência com suprimentos suficientes para 72 horas, o equivalente a três dias. A proposta é simples: ter em casa o necessário para atravessar os primeiros dias de uma situação crítica, período em que o acesso a determinados serviços ou a chegada de equipes de socorro podem demorar.

O que deve ter em um kit de emergência para 72 horas?

A quantidade de suprimentos depende do número de moradores e das necessidades de cada família. A referência da Defesa Civil é reservar pelo menos dois litros de água potável por pessoa por dia. Para uma casa com quatro pessoas, isso representa 24 litros para três dias.

O cálculo considera a água para consumo e não deve ser confundido com o volume necessário para todas as atividades domésticas. Em dias muito quentes ou em residências com pessoas que precisam de cuidados especiais, a reserva pode ter de ser maior.

Os alimentos também precisam ser escolhidos com atenção. A recomendação é priorizar produtos não perecíveis e que possam ser consumidos sem refrigeração ou preparo complexo, como enlatados, frutas secas, barras de cereais e biscoitos. Um abridor manual de latas pode fazer diferença.

O kit deve incluir ainda:

Iluminação: lanternas, pilhas extras e luminárias recarregáveis.

lanternas, pilhas extras e luminárias recarregáveis. Comunicação: rádio portátil a pilhas, celulares carregados e baterias externas.

rádio portátil a pilhas, celulares carregados e baterias externas. Saúde: medicamentos de uso contínuo, cópias de receitas médicas e materiais de primeiros socorros.

medicamentos de uso contínuo, cópias de receitas médicas e materiais de primeiros socorros. Higiene: sabonete, escova e pasta de dentes, papel higiênico, absorventes e álcool em gel.

sabonete, escova e pasta de dentes, papel higiênico, absorventes e álcool em gel. Documentos: cópias de documentos pessoais e contatos importantes, guardados em embalagem impermeável.

cópias de documentos pessoais e contatos importantes, guardados em embalagem impermeável. Dinheiro: uma quantia em espécie para situações em que cartões e caixas eletrônicos não funcionem.

uma quantia em espécie para situações em que cartões e caixas eletrônicos não funcionem. Utensílios: pratos, copos, talheres e abridor manual de latas.

pratos, copos, talheres e abridor manual de latas. Roupas: peças extras, calçados confortáveis e cobertores.

A lista deve ser adaptada à composição da família. Bebês podem precisar de fraldas, alimentação infantil e produtos específicos de higiene. Idosos e pessoas com deficiência podem depender de medicamentos, equipamentos ou itens de mobilidade. Quem tem animais de estimação também deve reservar água, ração e produtos necessários para os cuidados diários.

Não é preciso comprar tudo de uma vez. A recomendação é organizar os produtos gradualmente, verificar as datas de validade e manter o material em um local de fácil acesso. A Defesa Civil sugere revisar o kit periodicamente, pelo menos a cada seis meses.

O que fazer nas primeiras horas sem energia?

Quando a energia acaba, a primeira providência é procurar informações sobre a ocorrência e acompanhar os comunicados da distribuidora e das autoridades. Enquanto isso, algumas medidas ajudam a preservar alimentos, economizar bateria e evitar acidentes.

A geladeira e o freezer devem permanecer fechados. Segundo orientações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, uma geladeira fechada conserva o frio por aproximadamente quatro horas. No freezer, o período pode chegar a 24 horas, desde que a porta não seja aberta.

Também é recomendável desconectar aparelhos eletrônicos da tomada para protegê-los de possíveis oscilações no momento em que o fornecimento for restabelecido. Celulares devem ser usados apenas quando necessário. Reduzir o brilho da tela, fechar aplicativos e desativar recursos que consomem muita bateria ajuda a prolongar a autonomia.

Outros cuidados são importantes:

Usar lanternas em vez de velas, que podem provocar incêndios;

Não utilizar elevadores durante a interrupção;

Verificar se idosos, pessoas com deficiência e vizinhos que moram sozinhos precisam de ajuda;

Evitar abrir a geladeira para retirar alimentos sem necessidade;

Acompanhar informações oficiais por rádio, caso a internet fique indisponível;

Manter portas e janelas em condições adequadas de segurança.

Quais serviços podem ser afetados por um apagão?

Os efeitos de uma interrupção prolongada dependem da duração do problema, da região atingida e da infraestrutura de cada serviço. Nem todas as atividades param imediatamente, mas a falta de eletricidade pode comprometer operações importantes.

O abastecimento de água é um exemplo. Estações de bombeamento e outros equipamentos podem depender de energia para levar água às residências. Reservatórios e sistemas de contingência ajudam a manter o fornecimento em algumas localidades, mas a autonomia varia de acordo com a estrutura disponível.

Nas telecomunicações, antenas e equipamentos de transmissão podem contar com baterias ou geradores. Esses recursos, porém, têm capacidade limitada. Se a interrupção persistir, telefonia e internet também podem apresentar instabilidade. O transporte público enfrenta outros desafios. Metrôs e trens podem interromper a operação ou adotar procedimentos especiais, enquanto semáforos apagados dificultam o trânsito e aumentam o risco de acidentes.

Hospitais e unidades de saúde costumam dispor de geradores e sistemas de emergência para manter equipamentos essenciais. A capacidade de funcionamento, no entanto, depende da estrutura de cada estabelecimento e dos recursos disponíveis. Supermercados, farmácias, postos de combustíveis e caixas eletrônicos também podem ter o atendimento comprometido.

Isso não significa que todos esses serviços serão interrompidos ao mesmo tempo. A extensão dos impactos depende das condições locais e dos protocolos de contingência adotados por cada setor.

Como se preparar para ficar sem internet e telefone?

Um apagão também pode dificultar o acesso à informação. Mesmo quando as redes de telefonia continuam funcionando, a autonomia dos equipamentos depende de baterias e geradores. Por isso, não é recomendável depender exclusivamente do celular. Um rádio portátil a pilhas permite acompanhar notícias e orientações oficiais. Também é útil baixar mapas para consulta offline, anotar telefones importantes em papel e combinar previamente pontos de encontro com familiares.

A Defesa Civil Nacional oferece um serviço gratuito de alertas por SMS. Para receber as mensagens, basta enviar o CEP da região desejada para o número 40199. Quem precisa acompanhar mais de um endereço pode cadastrar cada CEP separadamente.

O que não fazer durante um apagão?

Algumas tentativas de improvisação podem provocar acidentes graves. Geradores movidos a combustível, por exemplo, nunca devem ser ligados dentro de casas, garagens ou outros ambientes fechados. A queima de combustível libera monóxido de carbono, um gás tóxico, sem cor e sem cheiro, que pode causar intoxicação e até a morte.

Também não se deve improvisar instalações elétricas, tentar manipular a rede de distribuição ou tocar em fios caídos. A situação deve ser comunicada à distribuidora ou às autoridades competentes.

Durante a interrupção, evite ainda:

Utilizar elevadores;

Acender velas perto de cortinas, móveis ou materiais inflamáveis;

Guardar gasolina e outros combustíveis em recipientes inadequados;

Consumir alimentos que tenham perdido as condições adequadas de conservação;

Ligar equipamentos danificados;

Compartilhar mensagens sobre supostas datas ou previsões de apagões sem confirmação oficial.

O que fazer quando a energia voltar?

O retorno da eletricidade exige alguns cuidados. Antes de religar os aparelhos, observe se há sinais de danos nas tomadas e nos equipamentos. Reconecte os dispositivos gradualmente e procure a assistência técnica caso algum deles apresente problemas.

A geladeira e o freezer também precisam ser verificados. Alimentos que perderam as condições adequadas de conservação devem ser descartados. Não confie apenas no cheiro ou na aparência para decidir se um produto pode ser consumido.

Depois da emergência, reponha os itens utilizados, recarregue as baterias externas e confira lanternas e pilhas. O kit deve continuar pronto para uma eventual necessidade.