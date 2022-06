Aparecida concede reajuste de 12,13% a servidores

Da redação

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano (Patriota), sancionou lei que autoriza o município a conceder revisão geral anual no vencimento dos servidores públicos do município, nos proventos e pensões dos inativos, no percentual de 12,13% referente ao período de maio de 2021 a abril de 2022. As despesas decorrentes da lei correrão por conta do orçamento municipal vigente no município.

Em janeiro a administração pagou a data-base referente aos anos de 2019/2020 e 2020/2021 com reajuste de quase 10%, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Com isso, o reajuste neste ano será de 22%.

O prefeito destaca que a prefeitura possui capacidade para pagamento dos salários com a data-base. “Essa é uma demonstração de responsabilidade e valorização dos servidores públicos. Isso demonstra solidez fiscal e condições para pagamento que temos adquirido ao longo dos anos”, afirma Vilmar Mariano.

O secretário da Fazenda, André Rosa, ressalta que há ainda margem para aplicações para investimentos. “Somos uma cidade com bons índices fiscais e isso nos possibilita honrar com as despesas e a fazer investimentos”, concluiu.