A Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza, nos dias 01 e 02 de fevereiro, um feirão de empregos com 150 vagas para auxiliar de logística.

A seleção vai acontecer, das 10h às 15h, no Aparecida Shopping, na sala do centenário e na praça de alimentação, localizadas no 2º piso. Os interessados, a partir de 18 anos, devem apresentar CPF, RG, comprovante de endereço e currículo atualizado. As vagas ofertadas são para início imediato e não é necessário experiência.