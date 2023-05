Aparecida de Goiânia rumo ao futuro do conhecimento

O investimento na educação é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade e para o crescimento sustentável de uma cidade. Nos últimos anos, Aparecida de Goiânia tem se empenhado em fortalecer e aprimorar o sistema educacional, reconhecendo a importância de oferecer uma educação de qualidade para todos os seus cidadãos.

Uma das mudanças foi o aumento de vagas na educação infantil. A Prefeitura de Aparecida criou quase 6 mil vagas, atendendo às crianças que aguardavam no cadastro de reserva. A rede municipal cresceu e hoje tem 60 mil alunos na educação infantil e no ensino fundamental.

Para isso, a Prefeitura de Aparecida construiu novas escolas em toda a cidade. Atualmente, são 33 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), 56 escolas municipais, 29 escolas conveniadas e mais 5 escolas municipais em tempo integral. Conforme a Secretaria Municipal de Educação, a gestão está licitando a construção de outro quatro CMEIs.

Além de construir, a Prefeitura de Aparecida faz manutenção constante nos prédios escolares para manter o conforto e segurança dos alunos, professores e profissionais administrativos. Neste aniversário de 101 anos, a administração municipal comemora os resultados do programa Cuidar de Nossa Escola é Dever de Todos. É uma iniciativa pela qual a gestão está reformando dezenas de escolas em diferentes regiões da cidade.

A mais nova obra de reforma, entregue pelo prefeito Vilmar Mariano no mês passado, foi a da Escola Municipal Vera Cruz II. Com investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão do Tesouro Municipal, a instituição recebeu serviços de reforma e manutenção.

“É uma alegria poder entregar essas escolas totalmente reformadas. Quando a Prefeitura realiza um serviço dessa envergadura, quem ganha é a comunidade”, diz Vilmar Mariano.

Em março deste ano, Vilmar também assinou a ordem de serviço para reforma da Escola Municipal Benedito Rodrigues Siqueira, localizada no Jardim dos Buritis, e da Escola Municipal Parque Flamboyant. E ainda neste primeiro ano como prefeito de Aparecida, ele inaugurou a reforma da Escola Municipal Antônio Alves Neto, no Jardim Riviera.

Valorização dos professores e administrativos

Buscando valorizar os professores da rede municipal, a Prefeitura de Aparecida, com aval de Vilmar, fechou em março deste ano acordo para pagamento do piso salarial da categoria. Ficou acertado que a Prefeitura fará o pagamento integral do índice estabelecido pelo MEC para 2023. O percentual de 14,95% foi incorporado na folha de pagamento dos servidores e pago no contracheque do mês de abril, retroativo a março.

Para os servidores administrativos que aguardavam uma diferença salarial referente ao ano de 2015, a Prefeitura propôs a quitação do pagamento desses valores em sete parcelas, o que totalizará aproximadamente R$ 1 milhão. A proposta também foi aceita pela categoria.

“Educação é o melhor investimento que se pode fazer no ser humano e nas futuras gerações, afinal, conhecimento é algo que ninguém tira de você. Por isso, a Prefeitura de Aparecida investe muito na qualidade do ensino, fomentando o desenvolvimento da cidade nas próximas décadas”, avalia o professor Divino Gustavo, secretário municipal de Educação.

Aparecida se consolida como cidade universitária

Divino Gustavo afirma que Aparecida agora é considerada também uma cidade universitária. Nas últimas duas décadas, tanto o governo estadual, quanto o governo federal e a iniciativa privada apostaram em Aparecida para aqui no município novas universidades.

É o caso do novo câmpus da Universidade Federal de Goiás, construído na região leste da cidade. “Antes, nossos universitários tinham que ir para Goiânia para estudar. Agora, nós é que recebemos estudantes de outras cidades”, pontua o prefeito Vilmar Mariano. Aparecida conta ainda com unidades da Universidade Estadual de Goiás, do Instituto Federal de Goiás e do Centro Universitário Alfredo Nasser, entre outras faculdades particulares.