Aparecida de Goiânia terá concurso com mais de 1,3 mil vagas

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia publicou o decreto que regulamenta a realização de um concurso público para o preenchimento de vagas em diversas secretarias do município. A previsão, segundo a Secretaria da Fazenda, é que sejam ofertadas mais de 1300 vagas para início imediato e a formação de cadastro de reserva. O edital com todas as informações relacionadas ao concurso deve sair em até 90 dias.

A responsabilidade pela organização da seleção ficará a cargo de uma comissão formada em conjunto pela Secretaria da Fazenda e pela Secretaria de Administração. Após a publicação do decreto, começam as etapas de definição da banca avaliadora, as datas para inscrição, solicitações, o cronograma das provas e demais procedimentos relativos à seleção dos candidatos.

As oportunidades abrangem candidatos com níveis de educação médio e superior, apresentando vencimento mensal básico que oscila entre R$ 1.437,15 e R$ 12.464,89. O total de vagas disponíveis é de 1.316 para início imediato e 3.948 destinadas à formação de cadastro de reserva.

Confira as vagas:

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana e Procon

Auditor Fiscal

15 vagas para início imediato

45 para cadastro de reserva

Procuradoria Geral do Município

Procurador Municipal

4 vagas para início imediato

12 para cadastro de reserva

Secretaria Municipal da Fazenda

Auditor Tributário

10 vagas para início imediato

30 para cadastro de reserva

Secretaria Municipal de Administração

Analista Superior

25 para início imediato

75 para cadastro de reserva

Técnico Administrativo

32 vagas para início imediato

96 para cadastro de reserva

Controle Interno

Analista de Controle

5 vagas para início imediato

15 para cadastro de reserva

Auditor de Controle

2 vagas para início imediato

6 para cadastro de reserva

Fiscal Auxiliar

5 vagas para início imediato

15 para cadastro de reserva

Secretaria Municipal de Educação

Pedagogo

794 vagas para início imediato

2391 para cadastro de reserva

Professor de Educação Física

31 vagas para início imediato

93 para cadastro de reserva

Auxiliar de Secretaria

191 vagas para início imediato

573 para cadastro de reserva

Secretaria Municipal de Saúde

Auditor Médico

5 vagas para início imediato

15 para cadastro de reserva

Biomédico

1 vagas para início imediato

3 para cadastro de reserva

Condutor de Maca

20 vagas para início imediato

60 para cadastro de reserva

Enfermeiro

2 vagas para início imediato

6 para cadastro de reserva

Farmacêutico

1 vagas para início imediato

3 para cadastro de reserva

Fisioterapia

1 vagas para início imediato

3 para cadastro de reserva

Médico Veterinário

2 vagas para início imediato

6 para cadastro de reserva

Técnico de enfermagem – condutor de veículo de urgência

10 vagas para início imediato

30 para cadastro de reserva

Técnico em Farmácia

50 vagas para início imediato

150 para cadastro de reserva

Técnico em Segurança do Trabalho

3 vagas para início imediato

9 para cadastro de reserva

AparecidaPrev

Médico Perito

2 vagas para início imediato

6 para cadastro de reserva

Assistente Administrativo

3 vagas para início imediato

9 para cadastro de reserva

Auxiliar Administrativo

1 vagas para início imediato

3 para cadastro de reserva

Técnico Previdenciário

1 vagas para início imediato

3 para cadastro de reserva

Secretaria Executiva de Mobilidade

Agente de Trânsito

20

60 para cadastro de reserva

Secretaria Municipal de Assistência Social

Assistente Social

30

90 para cadastro de reserva

Psicólogo

38

114 para cadastro de reserva

Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal

9 vagas para início imediato

27 para cadastro de reserva