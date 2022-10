Aparecida inicia mutirão de pequenas cirurgias no Centro de Especialidades

A Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) iniciou na última segunda, 03, um mutirão de pequenas cirurgias no Centro de Especialidades, localizado no Jardim Boa Esperança. A ação ocorrerá ao longo de todo o mês. A previsão é realizar cerca de 650 procedimentos, mediante agendamento. Os pacientes são chamados seguindo a fila de espera. O objetivo do mutirão é justamente diminuir essa fila e agilizar os atendimentos.

O prefeito Vilmar Mariano destaca que os mutirões serão constantes em sua gestão: “Saúde pública é prioridade em Aparecida. Tenho conversado com a equipe para que possamos agilizar o atendimento de quem aguarda por procedimentos, em todas as esferas. Na semana passada iniciamos um mutirão de cirurgias eletivas no HMAP e agora iniciamos essa força tarefa no Centro de Especialidades. Investimentos e esforços não vão faltar para que o aparecidense tenha serviços de saúde de excelência”.

O secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, explica que durante a pandemia muitos procedimentos eletivos ficaram suspensos e agora a pasta tem intensificado as agendas para diminuir a fila de espera. “Nós já fazemos anualmente mais de 5 mil pequenas cirurgias no Centro de Especialidades. Contudo, a pandemia provocou o acúmulo de muitas demandas e agora os nossos esforços estão voltados justamente para atender os pedidos represados. Nosso objetivo é atender o maior número de pessoas no menor espaço de tempo”, afirma.

Como funciona

As pequenas cirurgias são realizadas no Centro de Especialidades, mediante agendamento da SMS: “Iremos atender pessoas que já se encontram na fila de espera. Essa fila é previamente auditada, levando em consideração a prioridade clínica dos pacientes e a ordem cronológica dos pedidos. Tendo em vista esses critérios, entramos em contato com as pessoas que aguardam e agendamos o dia e horário para que elas possam vir realizar o procedimento no centro cirúrgico do Centro de Especialidades. O paciente vai fazer o procedimento com toda a segurança, em um local totalmente equipado”, frisa o superintendente de Atenção à Saúde, Gustavo Assunção.

Tipos de procedimentos disponíveis

As pequenas cirurgias são procedimentos ambulatoriais, que não exigem internação. “No mutirão realizamos a retirada de cistos, verrugas, nevos, que são aquelas pintas mais escurecidas, lipomas e lesões de pele suspeitas de câncer de pele. Este é o terceiro tipo de tumor maligno mais frequente no Brasil e nós precisamos estar atentos. Muitas vezes uma pequena lesão, que não é investigada e tratada a tempo, provoca muitos outros grandes problemas de saúde”, avalia Gustavo Assunção.