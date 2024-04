Aparecida tem quase 300 vagas de emprego disponíveis

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Trabalho, oferece nesta semana 291 vagas de emprego em diversas áreas das empresas da cidade. As vagas são ofertadas por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME) em conjunto com o setor de recursos humanos das empresas do município.

As oportunidades são de níveis administrativo e de produção, com destaque para 61 vagas de ajudante geral e 30 vendedor externo. Além dessas, o sistema oferta 25 vagas de Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) e 24 vagas Auxiliar de produção

Os interessados podem procurar uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30, nas unidades do Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial.

Nas unidades instaladas no Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping, o atendimento ocorre das 08h às 17h, de segunda a sexta, e das 8h às 13h, aos sábados. Já no Araguaia Shopping, o SAC funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Em todos os casos é necessário agendamento no site do Vapt-Vupt.

Nos outros SAC’s, o atendimento é realizado de segunda a sexta-feira por livre demanda, sem a necessidade de agendamento. Para realizar o cadastro, o trabalhador deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.

Com a disponibilidade de uma vaga para o perfil do trabalhador, ele recebe uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista junto a empresa contratante. Caso não encontre uma vaga para o seu perfil, o interessado pode acessar o site trabalho.aparecida.go.gov.br novamente, já que a lista de vagas é atualizada diariamente pela Central de Captação de Vagas. Informações pelo telefone (62) 99194-3491.

Para os empresários que buscam um canal para anunciar suas vagas, a Prefeitura de Aparecida disponibiliza um WhatsApp para que seja feito o cadastro das vagas de emprego. O telefone é (62) 9 9297-4113.

Confira as vagas:

61 Ajudante Geral

30 Vendedor Externo

25 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

24 Auxiliar de produção

22 Auxiliar de serviços Gerais

11 Serviços Gerais

9 Motorista de caminhão

8 Ajudante de carga e descarga

7 Auxiliar de logistica

5 Analista de departamento pessoal

5 Auxiliar administrativo

5 Auxiliar de almoxarifado

5 Auxiliar de cobrança

5 Auxiliar de rastreamento.

5 Cuidador de idosos

5 Lavador de veículos Pesados

5 Mecânico de veículos pesados

5 Operador de empilhadeira

5 PCD

5 POLIDOR DE VEICULOS

5 Porteiro

5 Técnico eletrônico

3 Analista ambiental

3 Estagiário

2 Consultor Comercial

2 Motorista

2 Operador de caixa

2 Operador de máquinas fixas, em geral

2 Recepcionista, em geral

2 Repositor de mercadorias

1 Ajudante de motorista

1 Arquiteto de edificações

1 Assistente comercial

1 Auxiliar de cozinha

1 Auxiliar Técnico

1 Copeiro

1 Cozinheiro industrial

1 Eletricista de Veículos

1 Nutricionista

1 Soldador

1 Técnico de telecomunicações (telefonia)