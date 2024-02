Aplicativo Minha Vaga! oferta mais de 10 mil vagas de emprego em 3 meses

Desde o seu lançamento em novembro de 2023, o aplicativo Minha Vaga!, uma iniciativa do Governo de Goiás, através do Goiás Social e da Secretaria da Retomada, tem sido um catalisador eficaz na conexão entre empregadores e trabalhadores em todo o estado. O aplicativo já disponibilizou um total de 10.359 vagas de emprego, principalmente nos setores de comércio e serviços, com 823 empresas cadastradas em 34 municípios goianos.

O secretário da Retomada, César Moura, enfatiza: “Estamos levando oportunidades de emprego diretamente ao trabalhador, eliminando a necessidade de deslocamento. Ao criar essa ferramenta, nosso objetivo era ajudar especialmente os trabalhadores vulneráveis que enfrentam dificuldades para buscar emprego. Com o aplicativo em pleno funcionamento, estamos atendendo tanto pequenas quanto grandes empresas, oferecendo vagas com uma variedade de perfis e remunerações”.

Atualmente, o aplicativo conta com 10.475 trabalhadores cadastrados, totalizando 22.668 candidaturas. Entre esses, está Paulo Junio Reis, que após seis anos sem emprego formal, conseguiu uma vaga de gerente em um restaurante de Goiânia apenas quatro dias após se candidatar pelo aplicativo. Paulo agora planeja utilizar o Minha Vaga! para realizar contratações para o setor de caixa e atendimento do restaurante.

Carmem Lúcia da Silva, assistente de Recursos Humanos do restaurante, relata que descobriu o aplicativo através da mídia e já realizou várias contratações bem-sucedidas por meio dele. “Quando divulgamos vagas pelo aplicativo, recebemos um grande número de candidatos. As pessoas que contratamos têm se mostrado muito competentes”, afirma Carmem. Ela destaca ainda a praticidade do aplicativo para conduzir entrevistas e esclarecer dúvidas através da ferramenta.