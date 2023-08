Aplicativo Mulher Segura registra mais de 5 mil downloads

A nova ferramenta, desenvolvida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO), soma mais de 5 mil downloads nos sistemas iOS e Android em um período de três meses de funcionamento. Em consonância com outras medidas já implementadas, como o Pacto Pelo Fim da Violência Contra a Mulher e a criação da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem), o aplicativo Mulher Segura se destaca como um instrumento crucial no combate à violência contra mulheres no estado de Goiás.

O aplicativo, disponível tanto em dispositivos iOS quanto Android, permite que mulheres em situação de violência ou em risco iminente à sua integridade física possam solicitar ajuda de maneira rápida e confidencial. Com apenas alguns cliques, é possível denunciar e obter assistência de forma segura.

Desde o início de sua operação em maio deste ano, o aplicativo já registrou 338 boletins de ocorrência (RAIs). Os municípios com maior número de registros foram Goiânia, com 113, e Aparecida de Goiânia, com 52. Além desses, outras cidades em diferentes regiões do estado também contribuíram para esse registro, incluindo Anápolis, Mineiros, Trindade, Jataí, Aragoiânia, Catalão e Goianésia.

Ao todo, o aplicativo foi baixado 5.845 vezes, sendo 4.076 downloads realizados através do Google Play (Android) e 1.769 na Apple Store (iOS). Sua principal funcionalidade é possibilitar o acionamento imediato da Polícia Militar, fornecendo uma vantagem crucial durante momentos de violência, quando a vítima está vulnerável. Essa agilidade do sistema visa preservar a vida e a integridade física das mulheres em perigo.

Durante a abertura da 24ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, no Tribunal de Justiça de Goiás, o secretário de Segurança Pública, Renato Brum dos Santos, formalizou o compromisso com o Aplicativo Mulher Segura, através da assinatura de um Termo de Recomendação. A juíza Marianna de Queiroz Gomes, responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, enfatizou a importância dessa ferramenta como um elemento valioso na luta contra a violência direcionada às mulheres.