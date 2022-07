Aplicativo Prefeitura 24h começa fazer agendamento

Com objetivo de viabilizar a recolocação de quem busca oportunidades no mercado de trabalho, a Prefeitura de Goiânia implanta a busca de vagas de forma digital. O Sine Goiânia passa a permitir que o usuário agende atendimento via aplicativo Prefeitura 24 Horas. A ferramenta é gratuita, e está disponível para os sistemas iOS e Android.

Após o agendamento, o usuário deve comparecer à sede do Sine, localizada na Rua 1, número 147, Setor Central, com documentos pessoais e comprovante de endereço.

O atendimento sem dia e horário marcados segue realizado por encaixe. O secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Silvio Sousa, ressalta que, “somente nesta semana, 1.139 vagas de emprego foram disponibilizadas na plataforma, e quem preferir se dirigir direto à unidade do Sine, será atendido”.

Passo a passo

Para agendar o atendimento no Sine Goiânia, basta seguir os procedimentos abaixo: