Artesanato goiano é destaque no Salão Negro do Congresso Nacional

Artesanato com DNA goiano chega à Brasília em exposição no Salão Negro do Congresso Nacional, nos dias 8, 9 e 10 de agosto. Iniciativa do Governo de Goiás, por meio das secretarias de Relações Institucionais (Serint) e da Retomada, a mostra terá peças de 22 artesãos goianos em diversos estilos como madeira, cerâmica, palha, cabaça e cutelaria. A abertura da exposição será nesta terça-feira, 8, às 17h30, em solenidade com a presença dos artesãos e autoridades de Goiás e do Distrito Federal. A visitação é gratuita.

A exposição vai levar à capital federal a beleza e a autenticidade das peças de decoração feitas com produtos do cerrado goiano. Entre os expositores, quatro são de Olhos D`água, distrito de Alexânia, conhecidos nacionalmente pelo artesanato produzido na região. Essa é a primeira vez que o Salão Negro do Congresso Nacional recebe uma exposição de artesanato goiano. “É um símbolo importante de nossa interação histórica com Brasília”, afirma o secretário titular da Serint, Lucas Vergílio.

“Por meio do Goiás Social, essa gestão trabalha várias ações de valorização e incentivo ao artesanato goiano. Nós já levamos artesãos aqui de Goiás com suas peças para feiras em outros estados brasileiros, realizamos neste fim de semana a quarta edição da Goiás Feito à Mão com quase 50 artesãos e, agora, estamos realizando essa exposição com a nobreza que a nossa arte merece”, afirma César Moura, secretário de Estado da Retomada.

A exposição em Brasília tem o objetivo de apresentar as potencialidades, especialmente, da cultura do artesanato de Goiás para o Brasil. “Nosso papel é levar ao centro político do país os artistas que constroem, com as mãos, nossa cultura e nossa história”, finalizou o chefe do Gabinete de Representação de Goiás em Brasília, Renatho Melo.