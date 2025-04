As emoções de um clássico onde só não vale perder

Goiás e Vila Nova entram em campo hoje às 19 horas no estádio Hailé Pinheiro para reviverem as emoções do maior clássico do futebol do Centro-Oeste brasileiro. Ingressos esgotados e uma superioridade em favor do Vila Nova nos últimos anos são os ingredientes que mais uma vez temperam esse grande jogo de futebol. A torcida do Goiás está muito confiante na quebra desse tabu esta noite, considerando que o técnico Vagner Mancini “azeitou” a máquina esmeraldina que está jogando um futebol de melhor qualidade em relação ao time treinado por Jair Ventura.

Já no Vila Nova, a preocupação é com o Departamento Médico, que está repleto de jogadores e por isso desfalcarão o colorado no clássico. O técnico Rafael Lacerda continua sem poder contar com o goleiro Kozlinski, o lateral esquerdo Eric Davis, o zagueiro Marcondes, o volante Arilson e o atacante Emerson Urso. A lista de desfalques aumentou com o lateral esquerdo Willian Formiga, o volante Igor Henrique, o atacante Junior Todinho, o zagueiro Tiago Pagnussat e o meia Diogo Torres. São muitos problemas para o treinador do Vila Nova nesta partida contra o principal adversário. O Goiás não terá o técnico Vagner Mancini no banco de reservas, por ter sido expulso na última partida contra o Operário Ferroviário de Ponta Grossa.

O Goiás tem um histórico de vitórias sobre o Vila Nova que dificilmente será “zerada” nas próximas gerações. Foram 153 vitórias do Goiás contra 87 do Vila Nova, ou seja, 66 vitórias de frente desde o primeiro encontro entre as duas equipes em 1943. No entanto, na história recente a vantagem é do Vila Nova. Na atual temporada o Vila venceu na fase de classificação do campeonato goiano e depois no jogo de ida das semifinais da competição. Um detalhe interessante é que no retrospecto entre Goiás x Vila Nova em 11 jogos realizados no estádio Hailé Pinheiro, cada equipe venceu quatro jogos e foram registrados três empates. O jogo desta noite, se tiver um vencedor, amplia a vantagem de um sobre o outro nesse quesito.

Serra Dourada

O contrato de concessão do Serra Dourada para a iniciativa privada foi assinado esta semana pelo Governo de Goiás e a Construcap, empresa responsável pelas reformas do complexo envolvendo o estádio, o ginásio Goiânia Arena, o estacionamento e o Parque da Criança. As obras deverão ser iniciadas em abril de 2026. Enquanto isso, os locais poderão ser utilizados normalmente para a realização de atividades esportivas e eventos de uma forma geral. As obras devem durar dois anos e vão ultrapassar investimentos imediatos na ordem de R$ 350 milhões.

Segundo explicações do vice-governador Daniel Vilela, haverá um período de transição de seis meses a partir da assinatura do contrato. Nesse período, todos os eventos já acertados e programados poderão ocorrer normalmente. A partir do último dia do período de transição, os eventos deixarão de ser geridos pelo Estado e deverão ser tratados com a Construcap. A Feira do Cerrado e o Circo Laheto não estão localizados em espaços concedidos e não sofrerão alterações. O ex-presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, manifestou interesse em jogar os grandes jogos do futebol brasileiro no novo Serra Dourada.

Paulo Rogério candidato



Em entrevista concedida a jornalistas nesta quarta-feira, o ex-presidente Paulo Rogério Pinheiro confirmou sua intenção em concorrer nas próximas eleições ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Goiás. Paulo Rogério criticou as declarações de Sérgio Rassi, que denunciou maquiagem no balanço patrimonial do Clube na sua gestão. Desafiou Rassi a provar as denúncias e disse possuir provas de que nada disso ocorreu em sua gestão. Paulo Rogério afirmou que possui grande admiração e gratidão em relação a Sérgio Rassi, em função dos cuidados médicos que o cardiologista dedicou à seu pai, o ex-dirigente Hailé Pinheiro. Disse ainda que aceitaria uma composição tendo Rassi em sua chapa, mas não admite em hipótese alguma a presença de outras pessoas que fazem parte da chamada chapa de oposição. Paulo Rogério não citou nomes.

Sobre o estádio Hailé Pinheiro, Pinheiro afirmou que continua trabalhando para concluir o projeto que abrigará 25 mil torcedores. Será um estádio para pequenos e médios compromissos do Goiás, sendo que os jogos de maior apelo de público, seriam realizados no novo Serra Dourada. Mas a Serrinha será concluída, pois essa era a maior vontade de seu pai, Hailé Pinheiro. Disso Paulo Rogério não abre mão.