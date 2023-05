Aula Show com Chefs renomadas impulsiona setor gastronômico de Cristalina

A participação de cerca de 30 pessoas do setor gastronômico de Cristalina em uma Aula Show com as Chefs Mariana Rodrigues e Mariana Bastos, que atuam nos restaurantes escola do SENAC, ocorreu na tarde desta segunda-feira, 29. Essa capacitação faz parte da programação do 7º Festival Gastronômico ABC da Boa Mesa de Cristalina, que será realizado de 22 a 24 de junho, como parte da programação da FAICRIS – Feira Agro Industrial, Comércio e Serviço de Cristalina.

A oficina teve a participação de 15 estabelecimentos, os quais tiveram a oportunidade de aprender técnicas e trocar experiências culinárias para a criação de pratos autorais e finalização de receitas. O desenvolvimento da cadeia alimentar em Cristalina tem se destacado como um importante elemento no fortalecimento do turismo no município.

O FESTIVAL

A 7ª edição do Festival Gastronômico ABC da BOA MESA de Cristalina, promete uma experiência inigualável celebrando a riqueza da gastronomia de Cristalina. Um cardápio recheado de opções salgadas e doces estarão sendo ofertadas nos quiosques da praça de alimentação e em endereços fixos de restaurantes da cidade. As empresas com adesão ao Festival, participam da promoção com um prato especial. O concurso “Garimpando Sabores- Prato Destaque ABC, é um outro momento aguardado no evento.

A FAICRIS

A 3ª edição da Feira Agroindustrial, Comércio e Serviços de Cristalina – FAICRIS, promovida pela Associação Comercial Agro Industrial Cristalina (ACAIC) e Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cristalina (CDL), chega para divulgar as potencialidades do município, atrair visitantes e promover o desenvolvimento econô mico local, possibilitando que as empresas façam bons negó cios. A Feira com 123 estandes é reconhecida como um dos principais eventos comerciais e agroindustriais da região, atraindo expositores e visitantes de vários estados. Além das atividades comerciais e do Festival gastronômico, a FAICRIS também oferecerá uma programação diversificada de entretenimento com shows musicais e apresentações artísticas e culturais.

A FAICRIS realizada pela ACAIC/CDL, tem a organização de Rita Villani Eventos, parcerias Prefeitura Municipal de Cristalina, SEBRAE, SENAC, SICREDI, HIDRAGYN e Secretaria de Estado da Retomada – Governo de Goiás.