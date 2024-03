Aumento na apreensão de cigarros eletrônicos preocupa autoridades

A Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) apresentaram, na manhã desta terça-feira (19), no depósito da Receita Federal, em Aparecida de Goiânia, cargas de cigarros eletrônicos contrabandeados apreendidos nos últimos dois meses em Goiás.

De acordo com levantamentos das corporações as apreensões desses produtos em Goiás tiveram crescimento exponencial no último ano. Somente nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, a quantidade apreendida já representa 1/3 do total recolhido no ano passado.

Conforme a PRF, o cigarro eletrônico é produzido na China, de onde é exportado para o Paraguai e entra no Brasil pelo Paraná e Mato Grosso do Sul, estados que fazem fronteira com o país vizinho. Goiás, estado de localização geográfica centralizada, com rodovias ligando as regiões norte, nordeste e sudeste do país, figura como entreposto de armazenamento e distribuição para as demais unidades da federação.

Em virtude da integração e compartilhamento de informações entre a Receita Federal, PRF e as Forças de Segurança Pública de Goiás, o produto de contrabando que não é apreendido na fronteira do país, acaba sendo interceptado em solo goiano. O aumento nas apreensões do cigarro eletrônico, portanto, demonstra como esse produto vem sendo cada dia mais difundido e consumido pelo brasileiro.

A mercadoria é de uso e comercialização proibidos no Brasil, pois não tem autorização da Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), configurando o crime de contrabando. Além das implicações criminais e fiscais, preocupa as autoridades a questão de saúde pública, já que a substância química inalada é bastante prejudicial á saúde humana.