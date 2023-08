Avaliação psicológica para renovação da CNH pode ser obrigatória

Após receber parecer favorável, seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto de lei que estende a todos os motoristas a exigência de avaliação psicológica para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Atualmente, a revalidação é realizada apenas quando a pessoa tenta obter a primeira CNH e somente motoristas que usam o veículo para atividades remuneradas passam pelo teste mais de uma vez, durante as renovações da carteira. Pelo projeto, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, a avaliação psicológica torna-se obrigatória em todas as vezes em que a habilitação for renovada.

Davi Acolumbre (União), autor da matéria, entende que muitas doenças psicológicas podem comprometer a ação dos motoristas. Ele acredita que o quadro mental de um candidato à primeira habilitação — de quem sempre é exigido o teste psicológico — também pode mudar até a data da renovação da carteira.