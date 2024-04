Aviso de intervenção: obras de duplicação da GO-213

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte (Goinfra) está realizando, junto ao Exército Brasileiro, interrupções intermitentes nos dois sentidos da GO-213, entre Caldas Novas e Morrinhos, especificamente no segmento que liga o entroncamento de acesso a Piracanjuba e o entroncamento de acesso a Rio Verde. As interdições acontecem desde sexta-feira (19) e seguem neste sábado (20).

A Goinfra pede aos motoristas que mantenham atenção redobrada, obedeçam a sinalização e optem por rotas alternativas durante este período. A operação conta com o apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e do Exército Brasileiro, executor da obra de duplicação.

Confira o local da interdição total neste link (https://maps.app.goo.gl/woqmDbwTdBsVNEMRA).

Sugere-se ainda que sejam utilizadas rotas alternativas durante este período.