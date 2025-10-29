Bairro da Liberdade é eleito um dos 25 melhores destinos de 2026

O bairro da Liberdade, localizado no centro de São Paulo, acaba de obter reconhecimento internacional ao ser incluído entre os 25 melhores destinos turísticos do mundo para visitar em 2026, segundo o guia da editora britânica Lonely Planet. É o único representante brasileiro nessa lista, reforçando o apelo cultural e turístico singular da região.

Segundo o guia, o destaque concedido ao bairro recai sobre a categoria “melhor para o cruzamento de cultura e gastronomia” — uma referência direta à mistura vibrante de tradições nipônicas, latino-americanas e contemporâneas que se encontram em suas ruas.

Um pouco da história

O bairro acolhe a maior comunidade japonesa fora do Japão, o que se reflete nos becos, lanternas vermelhas, na gastronomia típica e em elementos visuais que hoje funcionam como cartões-postais da capital paulista. Além disso, a região preserva uma história rica ligada à imigração e ao surgimento de identidades culturais diversas — o que reforça o caráter multidimensional do destino.

O que visitar

Para quem for conhecer o bairro, o guia recomenda:

A tradicional feira da Liberdade, que acontece aos fins de semana e oferece gastronomia asiática, artesanato e cultura local.

Lojas especializadas em cultura pop japonesa — mangás, animes, jogos e itens colecionáveis concentram-se em ruas como a Rua Galvão Bueno.

Ambientes de convivência e cultura oriental: jardins, lanternas e a atmosfera que une tradição e modernidade permeiam o local.

Reconhecimento

Segundo a Lonely Planet, o Bairro da Liberdade oferece “uma experiência cultural rica e autêntica, aliada a uma gastronomia de impacto e fácil acessibilidade”.

O fato de ser o único destino brasileiro mencionado simboliza o crescente protagonismo de São Paulo no circuito global de turismo urbano, sobretudo ligado à cultura pop, gastronomia e comunidades imigrantes.

Com essa escolha internacional, o bairro se reafirma como espécie de vitrine para quem busca turismo urbano com identidade forte — sobretudo turistas que valorizam experiências culturais diversas e bem localizadas. A inclusão entre os 25 melhores destinos do mundo reforça que, no Brasil, há lugares que traduzem bem essa pluralidade e autenticidade.