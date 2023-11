Batalhão Rural salva criança de ataque de sucuri, em Vicentinópolis

Uma criança de dois anos foi atacada por uma sucuri, em Vicentinópolis, no interior do Estado. Equipes do Batalhão Rural estavam em patrulhamento quando ouviram os gritos de socorro vindos de uma fazenda. Ao chegar ao local, se depararam com um homem próximo a um riacho tentando salvar a criança que estava enrolada pelo animal.

Rapidamente, os militares agiram e, com a ajuda de um facão, conseguiram salvar o menino.

A criança foi encaminhada ao hospital da cidade e a equipe médica constatou que a mordida do animal não foi tão profunda e que ele não teve nenhuma fratura. Após tomar algumas medicações e ficar em observação, o menino foi liberado.