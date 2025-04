Bebê de 6 meses morre após ser arremessada em capotamento na BR-080, em Barro Alto

Uma bebê de apenas 6 meses de idade morreu na madrugada desta quinta-feira (24) após um grave acidente na BR-080, no município de Barro Alto, região do Entorno do Distrito Federal. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a criança chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital da cidade.

De acordo com a corporação, a bebê estava corretamente posicionada em uma cadeirinha, mas foi arremessada para fora do carro no momento do capotamento. O veículo seguia no sentido Brasília (DF) quando o motorista perdeu o controle em uma curva e o carro saiu da pista.

Além da criança, outras três pessoas estavam no veículo: o pai da bebê, de 31 anos, que dirigia o automóvel; a mãe, de 30; e um primo do casal, também de 30 anos. Todos sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico no Hospital Municipal de Barro Alto.

Os nomes das vítimas não foram divulgados e por esse motivo não é possível atualizar o estado de saúde dos envolvidos. A PRF e a concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pela administração da rodovia, atenderam a ocorrência. A via não precisou ser interditada. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil de Goiás.