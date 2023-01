Biblioteca e gibiteca abrem agenda para atividades

A Biblioteca Estadual Pio Vargas e a Gibiteca Jorge Braga, administradas pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), estão com agendamento aberto para utilização dos espaços oferecidos pelas unidades. A reserva deve ser feita por meio de um formulário eletrônico disponível no link https://forms.gle/ N1EHDg75MXZiDzZF8 . O pedido será analisado e o requerente receberá um e-mail de confirmação. Em seguida, é necessário assinar um termo de uso com detalhamento das regras de utilização dos locais.

Na Biblioteca Pio Vargas podem ser realizadas palestras, oficinas de leitura e cursos. Já a Gibiteca Jorge Braga pode receber atividades como oficinas de dobraduras, produção de cards, construção de personagens, coloração, maquiagem artística, recorte e colagem, narrativas para jogos e de produção de HQ’s.

No piso superior da biblioteca, os espaços disponíveis são o miniauditório com capacidade para 70 pessoas, laboratório com oito computadores e mesas para oficinas de leitura com capacidade para 30 pessoas. Já no piso térreo está disponível espaço para grupos de leitura (acessível para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência física) com capacidade máxima de 15 pessoas. Na gibiteca, os visitantes têm à disposição espaço com capacidade para até 20 pessoas, restrito a crianças de até seis anos de idade.

Na Biblioteca Pio Vargas o usuário tem acesso a todo o acervo disponível, mas o empréstimo está restrito às áreas de literatura, filosofia, política, sociologia, psicologia, religião, biografia e música. Para locar livros, o interessado deve levar à seção de empréstimo comprovante de endereço e identidade para fazer o cadastro. Cada usuário tem direito de retirar até três livros de uma única vez, com sete dias para fazer a devolução, sob pena de pagar multa.