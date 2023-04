Bolsa Família: saiba quem deve buscar atendimento para esclarecer inconsistências no CadÚnico

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs), esclarece que somente os beneficiários do Bolsa Família cadastrados como famílias unipessoais, ou seja, que moram sozinhos, e que receberam mensagem sobre bloqueio para averiguação do benefício, precisam buscar atendimento para esclarecer informações a respeito do seu cadastro.

“Somente o cidadão que foi notificado no extrato, SMS ou via mensagem no aplicativo e realmente mora sozinho, deve procurar o setor de Cadastro Único de uma unidade Cras, em Goiânia, até 16 de junho, para evitar o cancelamento do seu benefício”, explica a titular da Sedhs, Maria Yvelônia.

A secretária frisa que os demais beneficiários não serão afetados, uma vez que a medida do Governo Federal objetiva combater eventuais fraudes, referentes a cadastros com inconsistências na composição familiar, cadastrados como famílias unipessoais, mas que na realidade moram com outras pessoas.

“O bloqueio só afeta cadastros com inconsistências na composição familiar. Quem se cadastrou nos últimos seis meses do ano passado, mora sozinho e teve o beneficio bloqueado em abril precisa ir até um dos nossos postos de atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para atualizar as informações do CadÚnico”, completa Maria Yvelônia.