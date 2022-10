Bolsistas do Pró-Atleta conquistam pódio em competição nacional de natação

Dois atletas goianos brilharam no Troféu Chico Piscina, equivalente ao Campeonato Brasileiro Infantojuvenil de Natação. São os bolsistas do Pró-Atleta, programa de apoio ao esporte de alto rendimento do Governo de Goiás, Manuela Barcelos e Gabriel Dias, ambos de 14 anos, que faturaram, respectivamente, medalhas de ouro e prata nesta quinta-feira (13/10) em Mococa, interior paulista.

Manuela Barcelos venceu a disputa dos 100m costas no infantil, com tempo de 1:07.28 (um minuto, sete segundos e 28 centésimos). A jovem recebe a bolsa nacional (R$ 750) e, no momento de comemoração, fez questão de agradecer o apoio recebido do Governo de Goiás, por meio do projeto da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). “Natação é um esporte que demanda muitos gastos, tanto com material quanto para as competições. O Pró-Atleta é um incentivo muito grande para treinar em alto nível. Sem essa ajuda, não seria possível”, afirmou a nadadora.

Na disputa masculina dos 100m costas na categoria infantil, o goiano Gabriel Dias levou a medalha de prata, com tempo de 1:03.34 (um minuto, três segundos e 34 centésimos). “O Pró-Atleta me ajuda com muita coisa. Uso o valor recebido para pagar o lugar onde treino e também para comprar trajes e óculos, que são essenciais. Sem a bolsa não estaria nem treinando na academia. Quero agradecer demais ao Pró-Atleta e à Fago [Federação Aquática de Goiás] por toda ajuda aos atletas”, elogiou o jovem, que recebe a bolsa estadual do programa no valor de R$ 500 mensais.

O secretário estadual de Esporte e Lazer, Henderson de Paula Rodrigues, enalteceu o desempenho dos jovens. “É motivo de muito orgulho ver o trabalho desenvolvido por todos, desde atletas a professores, dirigentes e apoiadores. Temos uma geração muito talentosa na natação goiana e fico bastante orgulhoso de saber que a Seel está colaborando e se mostrando parceira da federação”, destacou o titular da pasta. A delegação goiana viajou para a disputa do Troféu Chico Piscina com transporte disponibilizado pelo governo de Goiás, através da Secretaria de Esporte.