Bombeamento de água é retomado gradualmente

Com a finalização da primeira etapa de interligação das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Noroeste, neste sábado (20), o abastecimento de água em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Goianira e Trindade foi retomado. O bombeamento foi restabelecido às 11 horas de hoje e o sistema encontra-se em fase de normalização gradual. Os técnicos da Companhia empreenderam uma força-tarefa, trabalhando ininterruptamente desde as 19 horas de ontem (19). Com isso, o cronograma foi devidamente seguido e o serviço concluído três horas antes do prazo previsto.

É importante esclarecer que o abastecimento não é normalizado no instante em que o bombeamento é retomado. No sistema de abastecimento de água, a normalização é gradual e ocorre à medida que as redes e os reservatórios são carregados com carga d’água, iniciando pelos reservatórios da zona baixa, posteriormente zona média e, por último, zona alta. Dessa forma, a normalização do fornecimento de água tratada, na maioria dos bairros afetados, está prevista para ocorrer até a noite de amanhã (21).

Mapa das Zonas

Por isso, ainda é fundamental que a população colabore e faça o uso moderado da água armazenada nas caixas d’água dos imóveis, utilizando-a apenas para o essencial, até a recuperação completa do fornecimento. Essa medida é importante para contribuir com o abastecimento de todos, especialmente dos moradores das partes mais altas da cidade ou afastadas do local da manutenção, que levam mais tempo para ter o fornecimento totalmente restabelecido. Lembrando que isso também reduz o prazo para recuperação total do sistema. Confira dicas de economia em www.saneago.com.br/dicas.

Obras

A interligação faz parte de um dos contratos firmados para ampliação do sistema de abastecimento de água de Goiânia. Esta obra está entre as várias em andamento na Capital, com foco no reforço dos sistemas de abastecimento e na segurança hídrica. A Saneago tem feito um intenso planejamento para promover a integração dos sistemas produtores de água e a expansão das redes, alavancando o crescimento e o desenvolvimento de Goiânia.

Os investimentos neste trecho são da ordem de R$ 45 milhões e contemplam a execução de duas grandes adutoras, além dos Centros de Reservação Paineiras, Recanto, Solar Ville 2 e Floresta, bem como os Booster Liberdade e Vera Cruz. Até o momento, as obras estão com 67% de execução e a previsão é que todos os trabalhos sejam finalizados até o fim deste ano. Após a conclusão, serão beneficiados cerca de 230 mil habitantes.

Nesta intervenção específica, foi realizada a interligação de uma nova adutora, de 8,9 km de extensão, ao Sistema Meia Ponte, atualmente em operação. A tubulação permite que a água do Sistema Meia Ponte, tratada na ETA Meia Ponte, possa chegar até o Centro de Reservação Paineiras, atendendo cerca de 54 mil habitantes nos municípios de Goiânia, Trindade e Goianira. A iniciativa visa aumentar significativamente a distribuição de água para região, contribuindo não só para a regularidade no abastecimento, como também para o crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população local.