Bombeiro do DF é suspeito de atirar contra mulher, em Alto Paraíso

Um bombeiro militar do Distrito Federal foi preso suspeito de atirar na cabeça de uma mulher, em um bar, em Alto Paraíso de Goiás. Um vídeo mostra quando dois homens estão trocando socos e o militar se envolve na briga. Já fora do bar, ele teria atirado na direção do carro de um dos homens que estava na briga e atingiu a mulher.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu localizar o suspeito, que foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola 9 milímetros (mm) e 27 munições.

Como o nome da mulher não foi divulgado, não foi possível averiguar o estado de saúde dela. O nome do bombeiro também não foi informado.

Em nota, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal disse que tomou conhecimento do fato ocorrido com um militar da corporação e acompanha os procedimentos de apuração.

“Em momento oportuno, se confirmando as informações, o CBMDF esclarece que não vem assentir nenhum comportamento que fira os preceitos da corporação e como de praxe, tomará todas as medidas administrativas cabíveis e necessárias para o caso, entretanto antes de qualquer informação mais concludente por parte da corporação, se faz necessário a análise dos elementos disponíveis até o momento”, diz a nota.