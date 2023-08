Bombeiros atuam em caso de homem atropelado por trem em Ipameri

Equipes do CBMGO foram acionadas na tarde de hoje, dia 10, para socorrer uma vítima de atropelamento na GO 213 Próximo a AABB no Setor Vila Estrela em Ipameri-GO.

Um homem de aproximadamente 54 anos foi atropelado por um trem. Segundo o solicitante (um sargento da PM) o maquinista do trem ligou no 190 (telefone de emergências da Polícia Militar) informando que atropelou uma pessoa e que a vítima ainda estava debaixo da locomotiva (trem).

Duas viaturas do CBMGO foram enviadas para o socorro. No local, os bombeiros se depararam com a vítima já sem vida.

Os militares isolaram o local e preservaram a área do acidente. Uma guarnição do SAMU composta com um médico atestou o óbito da vítima.

Após a chegada do IML foi feito a perícia o corpo foi liberado e as equipes do CBMGO realizaram a retirada da vítima de baixo da locomotiva.

Assessoria de Comunicação Social/BM-5

Av. C-206 esq.c C-198, Jardim América, Goiânia

Telefones: (062) 3201-2030 e 3201-2031

📲 #WhatsApp da BM/5 (062) 98297-0725

www.bombeiros.go.gov.br

www.twitter.com/cbmgo

www.facebook.com/cbmgo

www.instagram.com/cbmgo