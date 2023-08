Bombeiros buscam por homens após embarcação naufragar

O Corpo de Bombeiros está realizando buscas por dois homens que desapareceram depois do barco em que eles estavam naufragar no Lago das Brisas, em Itumbiara. Duas mulheres que também estavam na embarcação foram encontradas com vida. Ambas usaram uma caixa de isopor para se manterem na superfície.

A embarcação teria afundado por volta das 21 horas de domingo (27). Uma das mulheres conseguiu chegar até uma fazenda e pedir socorro.

Ao todo, sete militares do Corpo de Bombeiros trabalham nas buscas. Duas embarcações da Marinha também foram para o local para reforçar a equipe.