Bombeiros capturam cobra em propriedade pural de Goiatuba

Uma equipe de bombeiros de Goiatuba foi acionada, nesta quinta-feira, 18, para capturar uma cobra que havia se alojado no madeiramento do telhado de uma propriedade rural. Os bombeiros, equipados com uma pinça de captura e uma caixa de contenção, conseguiram retirar o animal das instalações da propriedade sem causar danos ao animal ou à propriedade.

Após a captura, a cobra foi conduzida até a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Goiatuba. Lá, foram tomadas as medidas necessárias para a soltura adequada do animal em um local apropriado, garantindo assim a segurança tanto do animal quanto da população local.