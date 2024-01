Na manhã de hoje, os bombeiros foram acionados para combater um princípio de incêndio em um apartamento na Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista, em Goiânia. O fogo teria começado em um aparelho de ar condicionado. Quatro viaturas foram empenhadas na ocorrência.

O incidente foi rapidamente controlado pela atuação da equipe de bombeiros, evitando danos maiores e propagação do fogo. Não houve vítimas. As causas do incêndio ainda serão investigadas.