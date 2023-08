O Corpo de Bombeiros combate, nesta quinta-feira (03), um incêndio no Morro da Serrinha, em Goiânia. A corporação foi acionada por volta das 12h30 para combater o fogo.

As últimas informações são de que cinco viaturas atuam na contenção das chamas, que chegaram a atingir uma casa que fica no pé do morro.

Ainda não há informações se a ocorrência foi finalizada.