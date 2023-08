Bombeiros controlam incêndio em secador de grãos em Itumbiara

Na noite deste domingo, 13, por volta das 22 horas, o 6º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), em Itumbiara, recebeu um chamado urgente sobre um incêndio ocorrendo em uma edificação industrial de grãos pertencente à Corteva. O foco das chamas estava localizado em dois secadores de grãos, nas proximidades da torre de classificação de sementes.

A resposta das equipes de emergência foi imediata. Os bombeiros do 6º BBM foram rapidamente mobilizados e se dirigiram ao local da ocorrência. Chegando lá, constataram que a equipe de brigadistas da empresa já havia iniciado as operações de combate ao incêndio e isolado a área afetada. Após assumirem o controle da situação, os bombeiros do 6º BBM intensificaram os esforços para conter e extinguir as chamas que atingiam ambos os secadores. A operação foi bem-sucedida, graças à prontidão e coordenação das equipes envolvidas.

Cerca de 5 mil litros de água foram utilizados no combate ao incêndio, e aproximadamente meia tonelada de sabugo de milho foi consumida pelo fogo. Após a extinção das chamas, as equipes realizaram as ações de rescaldo para garantir que não houvesse riscos de reignição do incêndio. Posteriormente, as equipes do 6º BBM retornaram à sua base sem incidentes.

A ocorrência ressalta a importância da atuação rápida e coordenada das equipes de emergência para proteger instalações industriais sensíveis, como os secadores de grãos, que desempenham um papel crucial na preservação e processamento de safras agrícolas. O trabalho conjunto dos brigadistas da empresa e dos bombeiros do 6º BBM resultou na contenção bem-sucedida do incêndio, evitando danos mais severos e demonstrando a eficácia das equipes de resposta a emergências.