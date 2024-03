O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã de segunda-feira (18), um bebê entre 4 e 6 meses de vida, que havia se engasgado com as próprias secreções, em Iporá.

De acordo com a corporação, os pais da criança chegaram no quartel militar desesperados buscando por ajuda. O 3º Sargento Marcos, que estava no local, foi o primeiro a agir. Utilizando manobras de tapotagem, ele conseguiu desobstruir as vias aéreas do bebê, permitindo que ele voltasse a respirar normalmente.

Confira o momento do resgate: