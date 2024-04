Bombeiros em Águas Lindas resgatam cão durante incêndio

Bombeiros em Águas Lindas de Goiás resgataram com sucesso um cão de estimação durante um incêndio em um apartamento na tarde de sexta-feira (19). A equipe agiu rapidamente para controlar o fogo e garantir a segurança dos moradores. Os bombeiros encontraram os moradores já fora do apartamento, observando a ação das chamas, e iniciaram imediatamente o combate ao incêndio.

A guarnição da viatura foi a primeira a visualizar o incêndio e começou o combate, com apoio dos militares da Polícia Militar presentes. Com uma ação coordenada, os bombeiros controlaram as chamas e realizaram o rescaldo, evitando danos maiores aos apartamentos afetados.

Durante a operação, os bombeiros notaram latidos vindos da varanda de um dos apartamentos e resgataram o cão de estimação da família. Apesar de assustado, o animal não apresentava ferimento e foi entregue aos proprietários do local. As causas do incêndio serão investigadas.