Bombeiros evacuam prédio no Setor Marista, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado às 2h40 des hoje para atender a uma ocorrência de defesa civil. Houve um desabamento de parte da Rua 1128, no Setor Marista, em Goiânia, impactando pelo menos um prédio residencial nas imediações, vizinho de uma obra.

Os bombeiros, com apoio do engenheiro responsável pela obra, tomaram medidas rápidas e eficazes para evacuar um prédio de quatro andares, garantindo a segurança dos ocupantes. A Defesa Civil Municipal está no local para auxiliar nas operações e avaliar os danos causados. Não houve vítimas.