Bombeiros resgatam cachorro que ficou preso entre duas paredes

Na manhã deste sábado, dia 17, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um filhote de cachorro que estava preso em entre duas paredes, no Bairro São Judas Tadeu, em Luziânia.

Com a utilização de técnicas de salvamento terrestre e o auxílio de um cambão, a guarnição laçou as duas patas traseiras do cãozinho, puxando e libertando o animal sem ferimentos. Após ser resgatado o animal ficou aos cuidados de seu cuidador.

O tutor contou que escutou os latidos, e ao verificar, encontrou o filhote. Ele não soube informar como ele ficou preso.