Bombeiros resgatam corpo dentro de cisterna em Luziânia

A vítima do sexo masculino, de aproximadamente 53 anos, estava desaparecida e foi encontrada pela Polícia Civil

Por Redação Tribuna do Planalto em 27/07/2023 - 10:42

As equipes utilizaram no resgate técnicas de salvamento terrestre e uso do sistema de multiplicador de força