O Corpo de Bombeiros resgatou, em Carmo do Rio Verde, um gato que ficou preso no motor de um carro.

De acordo com a corporação, o proprietário se deparou com o animal naquela situação e acionou o as equipes. Com habilidades técnicas apuradas e o uso de ferramentas especializadas, a equipe de bombeiros conseguiu realizar o resgate com sucesso, assegurando a segurança do animal e proporcionando alívio ao proprietário.