Bombeiros resgatam jiboia em Silvânia

Na tarde deste sábado, 13, uma equipe de bombeiros foi acionada para uma missão inusitada: a captura de uma jiboia. O réptil foi encontrado em um galinheiro de uma fazenda no município de Silvânia. Os bombeiros, equipados com técnicas e ferramentas adequadas, conseguiram realizar a captura do animal de forma segura. Após uma inspeção cuidadosa, foi constatado que a jiboia não possuía nenhum ferimento.

Com a saúde do animal confirmada, a equipe tomou a decisão de soltá-lo em uma reserva da região. A ação foi bem-sucedida e a jiboia agora está de volta ao seu habitat natural. A captura e soltura de animais silvestres é uma prática comum para os bombeiros, que estão sempre prontos para garantir a segurança tanto dos cidadãos quanto da fauna local.