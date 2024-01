Bombeiros trabalham na retirada de escultura que caiu no lago do Parque Flamboyant

Na manhã de hoje, a equipe náutica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) desempenhou um papel importante na operação bem-sucedida para a retirada de uma obra de arte, pesando cerca de 13 toneladas, do lago do Parque Flamboyant, em Goiânia.

A colaboração entre o CBMGO e a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) foi essencial para o êxito da missão.

A obra é uma escultura flutuante com dois pássaros formando um coração, assinada por Maria Guilhermina, uma das mais respeitadas artistas plásticas de Goiás. Sob a coordenação da Amma, a operação contou com o suporte técnico e operacional do CBMGO, que, por meio de sua equipe náutica, assegurou a retirada segura da escultura. A presença da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) também acompanhou todo o processo.