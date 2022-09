Bora de Bike reúne 4 mil ciclistas, em Aparecida

Domingo de sol, com temperatura um pouco mais amena e muito alto astral. Foi a combinação perfeita para estimular os 4 mil ciclistas que participaram hoje (18) do passeio ciclístico Bora de Bike, que percorreu 13,5 quilômetros de avenidas novas e espaçosas do Eixo Leste-Oeste 01 e do Eixo Leste-Oeste 02, na região do Grande Garavelo.

Realizado pela Record TV Goiás, com apoio da Prefeitura de Aparecida e de outras empresas e instituições parceiras, o Bora de Bike buscou levar à comunidade a mensagem do respeito aos ciclistas no trânsito e uma vida mais saudável, com prática de atividade física.

E os aparecidenses compareceram em peso ao passeio ciclístico, que deu aos participantes o privilégio de serem os primeiros a passar pela recém-concluída ponte que agora interliga a Avenida 1ª Radial, no Bairro Cardoso, à Avenida Guajupia, no Jardim Helvécia.

Ciclistas também de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e de outras cidades viram de perto os novos eixos estruturantes de Aparecida. Durante o percurso, que começou na Praça do Índio, no Jardim Helvécia, e foi até o Goiânia Park Sul, os participantes receberam o apoio de populares ainda no Bairro Cardoso e nos setores Buriti Sereno e Jardim Boa Esperança.

Morador do Bairro Cardoso, Divino Eterno Barbosa levou para o passeio sua companheira já de 35 anos: uma bicicleta para estrada que ele comprou em 1987. Com 40 anos de experiência no pedal, Divino se declarou um eterno apaixonado pela ‘magrela’. E desabafou: “O pedal para mim é tudo, é incentivo, é saúde mental, física e espiritual”.

Mobilidade urbana em Aparecida

O prefeito Vilmar Mariano se juntou à multidão de ciclistas e pedalou por todo o percurso. Acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Sulnara Santana, ele ressaltou que Aparecida, com seus quase 80 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, preza pela mobilidade urbana e pela segurança também dos ciclistas e pedestres.

“A intenção é aumentar ainda mais as opções de ciclovias e ciclofaixas de Aparecida para incentivar as pessoas a praticarem esse esporte tão importante”, disse o prefeito Vilmar.

Sorteio de seis bikes novas

O passeio terminou com sorteio de seis bikes, acompanhadas de kits de segurança do ciclista. Para Ivone Ferreira, Driadna Santana, Yuri Henrick de Paula, Fábio Alves da Costa, Diogo Gonçalves e Natália Mendes Ferreira, a alegria de participar do Bora de Bike foi em dobro. Cada um deles voltou para casa com uma bike novinha.